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Газизов поблагодарил футболистов «Динамо» Мх за игру в матче с «Зенитом»

Газизов поблагодарил футболистов «Динамо» Мх за игру в матче с «Зенитом»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Итоги матча такие, что в начале шероховато. Получить от «Зенита» два гола и потом отыгрываться — это тяжело при поддержке трибун на поле «Зенита». Я благодарен, что они не бросили играть и пытались бороться. Отдельно хочу сказать игрокам большое спасибо. Мы пытались что-то изменить, но не получилось. Думаю, «Зениту» в Махачкале будет намного тяжелее. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые были здесь и помогали нам чувствовать себя комфортно. Готовимся к игре с «Оренбургом», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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