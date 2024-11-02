Газизов поблагодарил футболистов «Динамо» Мх за игру в матче с «Зенитом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«Итоги матча такие, что в начале шероховато. Получить от «Зенита» два гола и потом отыгрываться — это тяжело при поддержке трибун на поле «Зенита». Я благодарен, что они не бросили играть и пытались бороться. Отдельно хочу сказать игрокам большое спасибо. Мы пытались что-то изменить, но не получилось. Думаю, «Зениту» в Махачкале будет намного тяжелее. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые были здесь и помогали нам чувствовать себя комфортно. Готовимся к игре с «Оренбургом», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.