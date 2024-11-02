«Торпедо» разгромило «Аланию» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Торпедо» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). «Торпедо» разгромило «Аланию» со счётом 3:0.

На 22-й минуте произошло удаление игрока «Алании» Константина Плиева. Спустя минуту открыл счёт защитник «Торпедо» Боян Роганович. Увеличил преимущество хозяев на 62-й минуте Юрий Коледин. Довёл счёт до разгромного нападающий Руслан Червяков.

После 17 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Алания» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 17 очков.