Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо Москва — Алания, результат матча 17-го тура Первой лиги, счёт 3:0, 2 ноября 2024 года

«Торпедо» разгромило «Аланию» в матче 17-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Торпедо» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). «Торпедо» разгромило «Аланию» со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Роганович – 23'     2:0 Коледин – 62'     3:0 Червяков – 86'    
Удаления: нет / Плиев – 22'

На 22-й минуте произошло удаление игрока «Алании» Константина Плиева. Спустя минуту открыл счёт защитник «Торпедо» Боян Роганович. Увеличил преимущество хозяев на 62-й минуте Юрий Коледин. Довёл счёт до разгромного нападающий Руслан Червяков.

После 17 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Алания» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 17 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Торпедо» осталось единственной командой без поражений в нынешнем сезоне Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android