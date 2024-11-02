«ПСЖ» с Сафоновым в воротах обыграл «Ланс» в матче Лиги 1

Завершился матч 10-го тура Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ланс». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на четвёртой минуте забил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле с передачи Брэдли Баркола. На 59-й минуте был удалён игрок «Ланса» Абдукодир Хусанов. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.

«ПСЖ» после 10 матчей набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» с 14 очками после 10 игр идёт седьмым.