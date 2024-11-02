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«ПСЖ» с Сафоновым в воротах обыграл «Ланс» в матче Лиги 1

«ПСЖ» с Сафоновым в воротах обыграл «Ланс» в матче Лиги 1
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Завершился матч 10-го тура Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ланс». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Дембеле – 4'    
Удаления: нет / Хусанов – 59'

Единственный гол в матче на четвёртой минуте забил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле с передачи Брэдли Баркола. На 59-й минуте был удалён игрок «Ланса» Абдукодир Хусанов. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.

«ПСЖ» после 10 матчей набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» с 14 очками после 10 игр идёт седьмым.

Турнирная таблица Лиги 1
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