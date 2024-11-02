Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался о серии команды без побед

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о результатах команды после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2). «Динамо» не смогло одержать победу в седьмом матче чемпионата России подряд.

«Серия без побед неприятна. Надо набирать очки. Думаю, в 15-м туре мы поменяем эту тенденцию и будем радовать своих болельщиков. Это футбол — побеждает сильнейший. Сегодня «Зенит» был сильнее нас», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 12-й минуте защитник «Зенита» Нино открыл счёт. Увеличил преимущество сине-бело-голубых спустя три минуты Лусиано Гонду. На 34-й минуте произошла замена голкипера хозяев Евгения Латышонка на Дениса Адамова. На 60-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов.

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.