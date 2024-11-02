Карпукас: «Локомотиву» повезло забить «Рубину»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Артёма Тимофеева. Он отличился на 88-й минуте.

«Была тяжёлая и резкая игра до одного гола. Повезло, что мы его забили. Мы счастливы. На нас давило поражение от «Химок», но потом мы сыграли хорошую игру с «Зенитом». Мы показали, что готовы бороться, играть и завоёвывать очки», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.

«Локомотив» (31) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (18) располагается на седьмой строчке.