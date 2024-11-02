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Карпукас: «Локомотиву» повезло забить «Рубину»

Карпукас: «Локомотиву» повезло забить «Рубину»
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Артёма Тимофеева. Он отличился на 88-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«Была тяжёлая и резкая игра до одного гола. Повезло, что мы его забили. Мы счастливы. На нас давило поражение от «Химок», но потом мы сыграли хорошую игру с «Зенитом». Мы показали, что готовы бороться, играть и завоёвывать очки», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.

«Локомотив» (31) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (18) располагается на седьмой строчке.

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