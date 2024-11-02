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«Слава богу, три очка остались в Петербурге». Нино — о матче «Зенита» с «Динамо» Мх

«Слава богу, три очка остались в Петербурге». Нино — о матче «Зенита» с «Динамо» Мх
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Защитник «Зенита» Нино прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Очень сложная игра была сегодня. Встретились с командой, которая прекрасно знает, как играть самой и как играть против атакующих команд, поэтому в напряжении игра держала до самого финального свистка. Слава богу, сегодня три очка остались в Петербурге», — говорится в заявлении игрока на официальном сайте санкт-петербургской команды.

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.

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