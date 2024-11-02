Газизов назвал хозяйским судейство в матче «Зенит» — «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил судейство в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Встречу обслуживал Виталий Мешков.

— Вам понятно, почему гол «Динамо» так долго смотрели?

— Наверное, хотели отменить. Для меня он был ясен сразу. Никаких проблем я не видел. Мне кажется, действительно долго смотрели. Что-то, наверное, было. Давайте потом спросим. Судейство было довольно нормальное. Оно было хозяйское, — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.