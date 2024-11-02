Сегодня, 2 ноября, прошли матчи 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 2 ноября:

«Сокол» — «Арсенал» Тула — 1:0;

«Енисей» — «Ротор» — 2:0;

«Уфа» — «КАМАЗ» — 2:1;

«Торпедо» Москва — «Алания» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо», набравшее 33 очка после 17 матчей. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая 30 очков. Третье место с 28 очками занимает тульский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Шинник» (15) и «Алания» (17).