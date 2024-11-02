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Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в матче с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в матче с «Динамо» Махачкала
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«За исключением, может быть, начала матча, где мы себе организовали пару моментов, в остальном в обороне сыграли нормально. Что касается атаки, конечно, реализация сегодня нас подвела, много моментов было. Вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, учитывая, что мы уже вели 2:0 во втором тайме, пропустили мяч со стандарта, и, конечно, он повлиял на ход матча, больше стало нервозности. И у нас в завершении не хватало более правильных решений.

Было много моментов, подходов, нужно было больше забивать и качественнее играть в завершении. В остальном, в принципе, нормальная игра. Поздравляю ребят с победой, будем готовиться к следующим матчам.

Сейчас у нас в Кубке и чемпионате матчи с «Ахматом». К сожалению, повреждения, которые получили ребята, не позволили нам сделать те замены, которые хотелось бы. Плюс мы два коридора на замены использовали, две вынужденные замены. Ждали по последней замене. Хотелось немножко другим дать сыграть, но не получилось сегодня», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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