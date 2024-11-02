Нино — об Адамове: спас команду в те моменты, когда должен был это сделать

Защитник «Зенита» Нино высказался о замене вратаря Евгения Латышонка на Дениса Адамова во время матча 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Безусловно, это меняет ритм игры, потому что входит игрок, который не успел как следует прогреться, размяться и этот ритм поймать. Но Денис отлично вошёл в игру, совершил ряд прекрасных спасений, спас команду в те моменты, когда должен был это сделать, и тоже принял самое непосредственное участие в сегодняшней победе», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.