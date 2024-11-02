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Вратарь Адамов: «Зенит» сам себе придумал проблемы в матче с «Динамо» Мх

Вратарь Адамов: «Зенит» сам себе придумал проблемы в матче с «Динамо» Мх
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов назвал трудной победу команды в матче 14‑го тура Российской Премьер‑Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1). Адамов в первом тайме заменил получившего травму Евгения Латышонка.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

— Когда вот так врасплох застаёт выход на поле, насколько это трудно?
— Почему врасплох? Мы всегда готовы к выходу на поле. Если честно, мне не надо много разминаться, чтобы быть готовым выйти на поле. Нужно просто немного потянуться — и я уже готов. Помогло, что на первых минутах была пара моментов, после которых я почувствовал тонус. Дальше уже было всё спокойно.

— Насколько тяжёлая травма у Латышонка?
— Не знаю. Я не медработник, чтобы оценку давать. Даже не видел момент, ко мне тренер подбежал с такими глазами и говорит: давай переодевайся.

— Сразу после замены ты спас ворота после удара Кагермазова. Насколько трудно было?
— Если честно, то нетрудно. Но сейчас на повторе вижу, что был опасный момент. Сложность была не в том, что был какой то сумасшедший удар, просто я только вышел на поле и был ещё не в тонусе. Обычный момент.

— Насколько гол махачкалинского «Динамо» оказался уязвляющим для вас?
— Не могу сказать, что уязвляющим. Просто обидно, ведь всегда хочется играть «на ноль». Опять сами себе придумали проблемы, могли раньше заканчивать эту игру и больше забивать. Как обычно, закончили игру тяжело.

— Натужность этой победы ощущалась? Действительно ли она была такой и как это объяснить?
— После домашней игры с «Локомотивом» (1:1), которая получилась неудачной, нам хотелось выиграть. К тому же ещё упустили первое место, что тоже неприятно. Нам нужен был результат, от этого игра была чуть натужной.

— Как «Зенит» относится к тому, что «Краснодар» по букмекерским котировкам является фаворитом РПЛ?
— Мы на это не смотрим. Про это постоянно будут говорить, а наше дело — спокойно работать, — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

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