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Кафанов — о возможном переходе Селихова в «Ростов»: я с ним разговаривал об этом

Кафанов — о возможном переходе Селихова в «Ростов»: я с ним разговаривал об этом
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о разговоре с голкипером «Спартака» Александром Селиховым о возможном переходе в южный клуб.

«Хотел бы я, чтобы Селихов перешёл в «Ростов»? Я с ним разговаривал в прошлом году об этом. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдёт», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Селихов выступает за красно-белых с 2017 года. Селихов в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и три раза сохранял свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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