Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Латышонка, заменённого в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние голкипера Евгения Латышонка, который был заменён из-за повреждения в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Пока точно вам не могу сказать, но думаю, что это повреждение передней мышцы бедра, скорее всего. А насколько серьёзное — посмотрим в ближайшее время», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.