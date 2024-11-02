Семак высказался о споре Барриоса с Караваевым после матча «Зенита» с «Динамо» Мх

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что уже после финального свистка в матче 14-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:1) Барриос что-то выговаривал Вячеславу Караваеву.

«Между ними ничего не произошло. Не знаю, что конкретно, но, думаю, скорее всего, момент или с последним угловым, где нужно было разыграть, или последний мяч, который Слава выбил в аут. Естественно, его нужно было сохранить в поле. Абсолютно игровые моменты. Ничего страшного точно. Но это насколько я понимаю. Никаких проблем нет!» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.