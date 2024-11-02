«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 11-го тура Серии А
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Удинезе» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо (Палермо, Италия). «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 11-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Окойе – 19' 0:2 Савона – 37'
На 19-й минуте мяч в свои ворота отправил голкипер «Удинезе» Мадука Окойе. На 37-й минуте защитник Николо Савона увеличил преимущество «Ювентуса».
После 11 сыгранных матчей «Удинезе» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 21 очко.
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