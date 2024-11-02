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Нападающий «Ростова» — о матче с «Динамо»: боевая игра, ничего в атаке не получалось

Нападающий «Ростова» — о матче с «Динамо»: боевая игра, ничего в атаке не получалось
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об итогах матча14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

— Боевая игра. Ничего в атаке у нас особо не получалось. Всю игру мяч летал над головой, всю игру как под мостом провёл. Одни не могут, другие — хотят, но не получается.
— Не могут — это вы?
— Да.
— А хотят, но не получается, — это «Динамо».
— Да.
— Почему вы не можете?
— Не в оптимальной форме. С чем связано? С результатами, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

По результатам 14 туров «Ростов» находится на восьмом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 14 очков. Московское «Динамо» располагается на четвёртом месте с 27 очками.

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