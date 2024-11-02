Нападающий «Ростова» — о матче с «Динамо»: боевая игра, ничего в атаке не получалось

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об итогах матча14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

— Боевая игра. Ничего в атаке у нас особо не получалось. Всю игру мяч летал над головой, всю игру как под мостом провёл. Одни не могут, другие — хотят, но не получается.

— Не могут — это вы?

— Да.

— А хотят, но не получается, — это «Динамо».

— Да.

— Почему вы не можете?

— Не в оптимальной форме. С чем связано? С результатами, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

По результатам 14 туров «Ростов» находится на восьмом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 14 очков. Московское «Динамо» располагается на четвёртом месте с 27 очками.