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«Мы свой момент нашли». Галактионов — о победе «Локомотива» в матче с «Рубином»

«Мы свой момент нашли». Галактионов — о победе «Локомотива» в матче с «Рубином»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«Мы владели территориальным преимуществом в первом тайме. Не столько их отсутствие, как командная агрессия в завершающей стадии, — наверное, вот этого немножко не хватало. Мы были достаточно хороши в переходных фазах, были хорошие моменты в первом тайме с точки зрения взаимодействия и контроля, а вот именно в штрафной площади агрессивности, завершения, подач, проходов, ударов — в этом нам надо добавить.

То же самое и по второму тайму. Справедливости ради, и у соперника тоже были хорошие контратаки, которые они могли использовать, но мы сыграли надёжно, и Лантратов помог. Но мы свой момент нашли. Очень рады сегодня трём очкам», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко за 14 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

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