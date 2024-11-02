ЦСКА — «Спартак»: Роша удалён после массовой стычки

В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Игра идёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:1.

На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.