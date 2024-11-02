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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: арбитр удалил Литвинова после помощи VAR

ЦСКА — «Спартак»: арбитр удалил Литвинова после помощи VAR
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Игра идёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+8'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 84' / Литвинов – 60'

На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову.

Фото: Кадр трансляции

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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