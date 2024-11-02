Комличенко — о голе Кордобы в матче с «Крыльями Советов»: мастерство на высшем уровне

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 13‑м туре Российской Премьер-Лиги.

— Как отреагировали на гол Кордобы в ворота Самары?

— Вообще супер. Классный гол. Мастерство на высшем уровне.

— То есть мы не считаем, что, дай ему сто раз так пробить, он ни одного не забьёт.

— Из ста? Несколько раз попадёт железно. Это удобный удар, когда с подъёма так за шиворот вратарю дать. Не прямо так в угол, но в ворота можно попасть точно.

— Вы забивали такие?

— Нет. Не припоминаю, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.