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Комличенко — о голе Кордобы в матче с «Крыльями Советов»: мастерство на высшем уровне

Комличенко — о голе Кордобы в матче с «Крыльями Советов»: мастерство на высшем уровне
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 13‑м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

— Как отреагировали на гол Кордобы в ворота Самары?
— Вообще супер. Классный гол. Мастерство на высшем уровне.

— То есть мы не считаем, что, дай ему сто раз так пробить, он ни одного не забьёт.
— Из ста? Несколько раз попадёт железно. Это удобный удар, когда с подъёма так за шиворот вратарю дать. Не прямо так в угол, но в ворота можно попасть точно.

— Вы забивали такие?
— Нет. Не припоминаю, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.

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