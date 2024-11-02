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Видеообзор домашней победы «Локомотива» в матче с «Рубином»

Видеообзор домашней победы «Локомотива» в матче с «Рубином»
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Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» выиграл со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Локомотив» Москва».

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. Во встрече в рамках 6-го тура победу одержал «Локомотив» (3:0), а в игре 25-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко за 14 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

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