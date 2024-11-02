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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Арбитр Федотов высказался о драке в дерби «Спартака» и ЦСКА

Арбитр Федотов высказался о драке в дерби «Спартака» и ЦСКА
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о драке в матче 14-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимает «Спартак». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+8'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 84' / Литвинов – 60'

«Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещё в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всё может повториться. Так и случилось.

Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.

По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову – тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Карасёв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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