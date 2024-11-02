«Боруссия» Д одержала волевую победу над «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

Завершился матч 9-го тура Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Игра прошла на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

На 27-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 30-й минуте сравнял счёт игрок «Боруссии» Максимилиан Байер. На 65-й минуте отличился форвард «Боруссии» Серу Гирасси.

После этого матча в активе «Боруссии» 16 очков. Подопечные Нури Шахина занимают пятое место после девяти матчей. «РБ Лейпциг» с 20 очками располагается на второй строчке.