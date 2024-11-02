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«Боруссия» Д одержала волевую победу над «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

«Боруссия» Д одержала волевую победу над «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 9-го тура Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Игра прошла на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 9-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Шешко – 27'     1:1 Байер – 30'     2:1 Гирасси – 65'    

На 27-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 30-й минуте сравнял счёт игрок «Боруссии» Максимилиан Байер. На 65-й минуте отличился форвард «Боруссии» Серу Гирасси.

После этого матча в активе «Боруссии» 16 очков. Подопечные Нури Шахина занимают пятое место после девяти матчей. «РБ Лейпциг» с 20 очками располагается на второй строчке.

Турнирная таблица Бундеслиги
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