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ЦСКА не смог забить «Спартаку» во втором матче кряду

ЦСКА не смог забить «Спартаку» во втором матче кряду
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«Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, армейцы не смогли забить красно-белым во втором матче подряд. В игре 21-го тура РПЛ сезона-2023/2024 ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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