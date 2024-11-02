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Глава «Динамо» Москва Гафин: то, о чём общаемся с Личкой, будет оставаться между нами

Глава «Динамо» Москва Гафин: то, о чём общаемся с Личкой, будет оставаться между нами
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Марцелом Личкой.

— После матча с ЦСКА, когда команда упустила ничью в самом конце встречи, а первый тайм провела плохо, вы достаточно критично высказывались об игре. Ваша цитата: «Мы в проблемной зоне». Говорили с Марцелом о том, чтобы чуть изменить игру?
— Мы с Марцелом регулярно общаемся. То, о чём общаемся, должно и будет оставаться между нами, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр.

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