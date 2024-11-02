Умяров раскритиковал Рошу после драки в дерби «Спартака» и ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о драке в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

«Прежде всего был удар сзади от Роши, он не совсем корректно поступил. Не совсем красиво возмущаться, когда ты сзади бьёшь человека. Мне это в первую очередь не понравилось. А дальше – это дерби. Не совсем корректно руками махать», — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».

На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.