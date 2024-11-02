«Спартак» одержал третью сухую победу подряд во всех турнирах

«Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые одержали третью сухую победу подряд во всех турнирах. Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари НН» (2:0) в РПЛ и в Фонбет Кубке России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.