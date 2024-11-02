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Салихова: половине ЦСКА нужно пройти курсы по управлению гневом или переходить в ММА

Салихова: половине ЦСКА нужно пройти курсы по управлению гневом или переходить в ММА
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встречались со столичным ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Очень грязная игра со стороны ЦСКА. Слабейшая команда по составу. Раньше и близко таких персонажей не было, не умеющих играть, а только калечить. Дисквалификации должны быть на несколько матчей. Курсы по управлению гневом нужно пройти половине команды. Или завязывать с футболом и переходить в бои MMA. Что за уровень агрессии? Судья решил повысить смотрибельность матча?» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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