Салихова: половине ЦСКА нужно пройти курсы по управлению гневом или переходить в ММА

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встречались со столичным ЦСКА (2:0).

«Очень грязная игра со стороны ЦСКА. Слабейшая команда по составу. Раньше и близко таких персонажей не было, не умеющих играть, а только калечить. Дисквалификации должны быть на несколько матчей. Курсы по управлению гневом нужно пройти половине команды. Или завязывать с футболом и переходить в бои MMA. Что за уровень агрессии? Судья решил повысить смотрибельность матча?» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.