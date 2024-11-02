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Результаты матчей РПЛ 2 ноября

Результаты матчей РПЛ 2 ноября
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Сегодня, 2 ноября, прошли матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 2 ноября:

«Зенит» — «Динамо» Махачкала — 2:1;
«Локомотив» — «Рубин» — 1:0;
ЦСКА — «Спартак» — 0:2.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 33 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 33 очка. Третье место с 31 очком занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

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