Главный тренер ЦСКА Николич высказался о поражении в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Слабая игра с нашей стороны. «Спартак» начал более агрессивно, атаковал. Потом мы развернули игру, но не принимали правильных решений, когда можно было забить. Удар Бонгонды практически решил игру.

Во втором тайме играли девять на девять, восемь на девять. Было всё, кроме серьёзного футбола. В дерби надо держать концентрацию, этого нам сегодня не хватило. Потерпели поражение в дерби, когда этого делать нельзя», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.