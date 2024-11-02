Марко Николич: «Спартак» играл лучше, а у ЦСКА виден спад формы

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Спартак» играл лучше. Видно, что у нас спад формы. Сейчас та часть сезона, когда надо пользоваться всем ростером игроков, глубиной состава. Будем стараться.

Команду никогда нельзя отпускать. Да, это дерби, но нужно держать всё под контролем. Надо показывать эмоции, желание, но не получать красные карточки», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.