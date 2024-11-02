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Николич: мы со Станковичем знакомы 35 лет, хорошие отношения останутся и после дерби

Николич: мы со Станковичем знакомы 35 лет, хорошие отношения останутся и после дерби
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Мы с Деяном знаем друг друга 35 лет. Играли вместе, против друг друга. Мы дружим, между нами очень хорошие отношения. Так было до матча, так будет и после. Сегодня матч ЦСКА — «Спартак», мы просто поздравили друг друга, и всё», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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