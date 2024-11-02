Александр Мостовой: кто хаял «Спартак»? Они вышли и закономерно победили ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил победу красно-белых в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Кто хаял «Спартак»? Они вышли и закономерно победили. Не сказать, что были какие-то моменты, но «Спартак» с самого начала игры владел преимуществом. Был удивлён, что ЦСКА так выглядел. Прогнозировалось, что игра будет равная. Вопросы к ЦСКА, а «Спартак» — с победой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.