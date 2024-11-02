Николич рассказал, будут ли применены санкции к Облякову за удаление в игре со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об удалении полузащитника армейцев Ивана Облякова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Санкции к Облякову за удаление — перебор. Это футбол. Если было бы что-то с дисциплиной, нужно было бы разобраться. Но это игровой момент, Иван просто не успел», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.