Защитник «Спартака» Литвинов высказался об удалении в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Что могу сказать? Я не бил, а красную получил», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и Литвинову. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.