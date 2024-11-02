Марко Николич: состав ЦСКА для меня лучший в мире, но мы заслужили проиграть «Спартаку»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о своём составе в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Состав ЦСКА для меня лучший в мире, другого у меня нет. Мы то вверху, то внизу. Был отличный отрезок, много не проигрывали. Сегодня мы заслужили проиграть, но, если бы были очки в играх с «Зенитом» или «Локомотивом», были бы выше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.