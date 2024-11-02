Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о судействе в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Ростов-на-Дону). В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Не знаю, кого нужно было удалять в драке, а кого нет. Считаю, что судья справедливо всё разрешил и весь матч провёл хорошо.

Агрессии со стороны Роши не было, она была с другой стороны. Но так отвечать на агрессию нельзя, нельзя получать красную карточку», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.