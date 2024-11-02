«Я просто защищался». Игрок ЦСКА Роша — об удалении в матче со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём удалении в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

— Что вызвало такую реакцию у тебя в инциденте с дракой?

— В зависимости от того, что вы хотите услышать. Вы смотрели игру? Я повздорил с игроком, что вполне нормально. Тот, кого удалили, схватил меня за горло. Он тоже ударил мне по лицу, я — в ответ. У меня тоже есть видео. Я просто защищался, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.