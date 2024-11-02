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Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу в дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу в дерби с ЦСКА
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими.

Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» (25) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (24) находится на шестой строчке.

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