Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими.

Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» (25) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (24) находится на шестой строчке.