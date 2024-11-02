Вратарь «Спартака» Довбня одним словом отреагировал на победу в дерби с ЦСКА

Вратарь «Спартака» Александр Довбня прокомментировал результат дерби с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Великолепно!» — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.



На 45-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, пробив с линии штрафной соперника. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Окончательный результат в игре на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.