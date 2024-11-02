Деян Станкович: Пруцев — профессионал высочайшего уровня, я таких не встречал

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о полузащитнике красно-белых Даниле Пруцеве. Сегодня, 2 ноября, «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

«Пруцев — профессионал высочайшего уровня, я таких не встречал. Он всегда готов всё выполнять с полной самоотдачей, на 300%. Но сегодня лучшим игроком матча мог стать любой игрок нашей команды. В таких ситуациях формируется команда. Мы в начале своего пути, потому что с этими ребятами для нас нет ничего невозможного», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.