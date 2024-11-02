Роша: судья правильно дал красные, но стоило удалить больше игроков «Спартака»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал удаление в матче 14-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (0:2).

— Понимаешь ли ты, что можешь получить длительную дисквалификацию?

— Будет зависеть от решения комитета. Если смотреть VAR, многие игроки сегодня заслужили быть удалёнными с поля. Трое игроков «Спартака» сразу пошли в атаку против меня — я просто отбивался.

— Как можешь объяснить, что уже во втором дерби тебя удаляют?

— Дерби — это горячая игра. Как я уже сказал, я защищался. Трое спартаковцев пошли в атаку на меня. Судья правильно принял решения в моменте с удалением игроков. Но, кажется, надо было удалить больше спартаковцев, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.