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Роша: судья правильно дал красные, но стоило удалить больше игроков «Спартака»

Роша: судья правильно дал красные, но стоило удалить больше игроков «Спартака»
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал удаление в матче 14-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Понимаешь ли ты, что можешь получить длительную дисквалификацию?
— Будет зависеть от решения комитета. Если смотреть VAR, многие игроки сегодня заслужили быть удалёнными с поля. Трое игроков «Спартака» сразу пошли в атаку против меня — я просто отбивался.

— Как можешь объяснить, что уже во втором дерби тебя удаляют?
— Дерби — это горячая игра. Как я уже сказал, я защищался. Трое спартаковцев пошли в атаку на меня. Судья правильно принял решения в моменте с удалением игроков. Но, кажется, надо было удалить больше спартаковцев, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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