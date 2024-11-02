Игрок «Спартака» Бабич: нет негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Умярова

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал результат дерби с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Я очень счастлив, что мы выиграли такой важный матч. Одно дерби — три очка! Это такой матч, где может случиться всё что угодно. Иногда тяжело контролировать ситуацию на поле. Я не испытываю негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Наиля. В таком матче один эпизод может решить исход встречи», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.