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Игрок «Спартака» Бабич: нет негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Умярова

Игрок «Спартака» Бабич: нет негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Умярова
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал результат дерби с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я очень счастлив, что мы выиграли такой важный матч. Одно дерби — три очка! Это такой матч, где может случиться всё что угодно. Иногда тяжело контролировать ситуацию на поле. Я не испытываю негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Наиля. В таком матче один эпизод может решить исход встречи», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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