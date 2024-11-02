Станкович — о судействе в матче ЦСКА — «Спартак»: не хочу портить великолепный вечер

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о судействе в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Ростов-на-Дону).

«Не буду комментировать работу арбитров, не хочу портить великолепный вечер. Это московское дерби! Я как игрок участвовал в римском, миланском дерби. Мы видели, как много болельщиков пришло сегодня на матч, — мы играем для них», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.