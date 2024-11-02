Защитник ЦСКА Роша назвал ошибку команды в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша описал недостатки в игре своей команды в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Мы разыгрывали мяч не так, как надо, — здесь наша ошибка. Необходимо было более тщательно прессинговать «Спартак». Дерби есть дерби. Будем дальше работать и думаем уже о следующем матче», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.