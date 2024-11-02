Роша: приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном — моя совесть чиста

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями после своего удаления в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

— Что можешь ответить тем, кто называет тебя самым грязным игроком в РПЛ?

— Пусть говорят что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о своей совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста. Я грустный по поводу результата — это не то, чего мы хотели. Но мы будем продолжать работать и бороться, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.