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Роша: приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном — моя совесть чиста

Роша: приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном — моя совесть чиста
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями после своего удаления в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Что можешь ответить тем, кто называет тебя самым грязным игроком в РПЛ?
— Пусть говорят что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о своей совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста. Я грустный по поводу результата — это не то, чего мы хотели. Но мы будем продолжать работать и бороться, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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