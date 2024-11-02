Деян Станкович предположил, следили ли за дерби ЦСКА — «Спартак» в Сербии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович считает, что в Сербии следили за матчем красно-белых со столичным ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 2 ноября. «Спартак» на выезде одержал победу со счётом 2:0. В составе красно-белых голами отметились нападающие Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Думаю, что в Сербии следили за матчем. Но сегодня это было дерби Москвы — наше персональное противостояние с Марко было на втором плане. Мы выполняли свои цели, но прекрасно, что есть такая связь», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.