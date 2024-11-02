Главный тренер «Спартака» Станкович: Бонгонда долго не забивал, его должно было прорвать

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал гол нападающего красно-белых Тео Бонгонда в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Я очень эмоционально праздную все голы со своим штабом, с игроками. Тео должен был забить. Он много не забивал, и должно было прорвать. Это показывает, что нужно биться, не сдаваться. Тео идёт в этом направлении», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.