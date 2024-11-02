Деян Станкович выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Нови-Саде

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в сербском Нови-Саде.

«Хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в трагедии в Сербии, в Нови-Саде. Она унесла жизни 14 человек. Жизнь — это такая вещь, ты никогда не знаешь, что может случиться завтра. Мои соболезнования», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 14 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 10 ноября, начало — в 15:15 мск.