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Деян Станкович выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Нови-Саде

Деян Станкович выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Нови-Саде
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в сербском Нови-Саде.

«Хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в трагедии в Сербии, в Нови-Саде. Она унесла жизни 14 человек. Жизнь — это такая вещь, ты никогда не знаешь, что может случиться завтра. Мои соболезнования», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 14 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 10 ноября, начало — в 15:15 мск.

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