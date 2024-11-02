Полузащитник ЦСКА Кисляк: «Спартак» провоцировал, это неправильно — надо играть в футбол

Хавбек московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

— Выход на матч со «Спартаком» в старте — насколько это большой матч в карьере?

— Большой матч и большое событие. Спасибо тренерскому штабу за доверие в такой день. Тяжёлый матч.

— Что думаете о стычке?

— Началась заварушка. Такой накал страстей — это нормальное событие в таком матче. Наверное, не стоило раздавать красные карточки и получать их нам. Это было лишнее.

— Кто провоцировал?

— Противник провоцировал. Был фол — надо играть дальше, а они побежали и организовали какую-то стычку. По-футбольному это неправильно, надо играть в футбол. Футбол — это мужская борьба. Да, был фол, но здесь ничего такого нет», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.