Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Кисляк: «Спартак» провоцировал, это неправильно — надо играть в футбол

Полузащитник ЦСКА Кисляк: «Спартак» провоцировал, это неправильно — надо играть в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Выход на матч со «Спартаком» в старте — насколько это большой матч в карьере?
— Большой матч и большое событие. Спасибо тренерскому штабу за доверие в такой день. Тяжёлый матч.

— Что думаете о стычке?
— Началась заварушка. Такой накал страстей — это нормальное событие в таком матче. Наверное, не стоило раздавать красные карточки и получать их нам. Это было лишнее.

— Кто провоцировал?
— Противник провоцировал. Был фол — надо играть дальше, а они побежали и организовали какую-то стычку. По-футбольному это неправильно, надо играть в футбол. Футбол — это мужская борьба. Да, был фол, но здесь ничего такого нет», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Деян Станкович предположил, следили ли за дерби ЦСКА — «Спартак» в Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android